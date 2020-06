La grandine sta devastando i raccolti

AGI – Quello che non è marcito per la mancanza di braccia nei campi sta andando in malora per colpa della grandine. Con l’ultima ondata di maltempo cresce il conto dei danni provocati all’agricoltura da un giugno durante la quale si contano quasi cinque violente grandinate al giorno.

Una analisi di Coldiretti ha rilevato in Italia ben 46 violente tempeste di ghiaccio nella prima decade di giugno, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sulla base della banca dati europea sugli eventi estremi (ESWD). Del tutto inconsuete, sottolinea Coldiretti, anche le dimensioni del fenomeno con chicchi grossi come noci che se hanno offerto scenari suggestivi,

