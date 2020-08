La guerra commerciale tra Usa e Cina lascia gli studenti americani senza pc

La guerra dichiarata dall’amministrazione Trump alla tecnologia cinese sta facendo una vittima inattesa: gli studenti che rischiano di restare senza computer portatili alla ripresa della scuola.

Gli istituti negli Stati Uniti stanno affrontando carenze e lunghi ritardi, fino a diversi mesi, per ottenere laptop e altre attrezzature necessarie per le lezioni online. Secondo un’indagine dell’Associated Press rilanciata dalle principali testate americane, le tre maggiori aziende produttrici di computer del mondo, Lenovo, HP e Dell, hanno dichiarato una carenza di quasi 5 milioni di portatili, in alcuni casi aggravata dalle sanzioni dell’amministrazione Trump sui fornitori cinesi.

Presidi e insegnanti tenono che a farne le spese saranno soprattutto gli studenti con minori possibilità economiche.

