AGI – “Oggi noi difendiamo la libera espressione da uno dei pericoli più grandi”. Con queste parole Donald Trump ha commentato la firma dell’ordine esecutivo che toglie ai social media l’immunità legale sui contenuti pubblicati nelle piattaforme. A riportarlo, proprio su Twitter, è Peter Baker, capo corrispondente dalla Casa Bianca per il New York Times.

Per il presidente degli Stati Uniti, Twitter “fa attivismo politico”. Ma non solo. “Un piccolo gruppo di social media controlla in monopolio tutte le comunicazioni pubbliche e private negli Stati Uniti e sappiamo chi sono – ha indicato – non c’è bisogno di fare i nomi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La guerra di Trump ai social: ” Sono un monopolio e fanno politica” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento