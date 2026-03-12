La guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti – 12 marzo

Roma, 12 mar. (askanews) – Tredicesimo giorno della guerra in Iran, che infiamma tutta la regione mediorientale, la base italiana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un missile nella notte, i militari, rifugiati nel bunker, stanno tutti bene. Teheran continua a rispondere agli attacchi israelo-americani colpendo obiettivi in tutti i Paesi del Golfo e tenendo sotto stacco il traffico navale nello Stretto di Hormuz. Israele continua a colpire Hezbollah Libano e la risposta sono ondate di missili. Il petrolio vola e si smobilitano le riserve. Mentre il presidente Trump resta ottimista: l’Iran è vicino alla sconfitta.

Di seguito le notizie che arrivano nella redazione di askanews.

08:25 Schlein: Meloni chieda a Trump fermarsi. Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Usa ma non in modo subalterno e a testa alta.

08:22 La segretaria del Pd Elly Schlein a Rtl102.5 : “Noi siamo in costante contatto con il governo, io ho sentito già il ministro Crosetto e Tajani. Noi ci siamo in qualsiasi momento, Meloni il nostro numero ce l’ha ma il suo appello è arrivato in ritardo e poi ha cambiato orientamento attaccando duramente le opposizioni”

o8:12 Libano: 8 morti e 31 feriti nel raid notturno delle forze isareliane a Beirut. Colpito il lungomare di Ramlet El Baida.

08:00 Il ministero della Difesa saudita: intercettato un drone diretto al giacimento petrolifero di Shaybah. E’ il terzo in un giorno.

07:44 Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. Il Nikkei ha perso l’1,04% a 54.452,96 punti.

07:40 Trump: l’Iran è “vicino alla sconfitta. Questo non significa che ci fermeremo immediatamente, ma loro lo sono”, ha dichiaratoil presidente Usa, atterrando nella notte vicino a Washington, di ritorno da un viaggio in Ohio e Kentucky.

07:40 Il New York Times: la prima settimana di guerra contro l’Iran è costata agli Stati Uniti oltre 11,3 miliardi di dollari (circa 9,8 miliardi di euro), secondo un briefing del Pentagono per i membri del Congresso.

07:38 Non accenna a rallentare la crescita dei prezzi del greggio nonostante il rilascio record di riserve strategiche di emergenza per 400 milioni di barili deciso ieri dai 32 paesi aderenti all’Aie. Il Brent è oltre i 98 dollari al barile negli scambi sui mercati asiatici, a 98,12 dollari al barile (+6,75%), mentre il Wti viaggia a quota 92,91 dollari (+6,49%).

07:20 L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha pubblicato un elenco di potenziali obiettivi per l’Iran, tra cui le sedi di giganti tecnologici come Amazon, Google, Microsoft e Nvidia nei Paesi del Golfo e in Israele.

07:16 “Un drone nemico è stato abbattuto mentre tentava di avvicinarsi al quartiere delle ambasciate” a Ryad, ha annunciato un portavoce del ministero della Difesa saudita su X, dopo aver confermato che l’Arabia Saudita aveva intercettato un drone anche nella parte orientale del Paese. Il ministero della Difesa kuwaitiano ha anche riferito che le sue difese aeree hanno intercettato diversi droni.

07:11 Il prezzo del greggio Brent del Mare del Nord, il benchmark globale per il petrolio, è salito sopra i 100 dollari al barile, nonostante la messa in vendita di ingenti scorte per scongiurare una carenza globale.

07:07 Le Guardie Rivoluzionarie Iraniane(Irgc): l’Iran ha condotto un’operazione di attacco con il suo alleato Hezbollah contro Israele. L’operazione congiunta è consistita in un bombardamento di cinque ore, missili e droni contro oltre 50 obiettivi in territorio israeliano. Gli attacchi coordinati hanno preso di mira le basi militari israeliane di Haifa (a nord), Tel Aviv (al centro) e Beersheba (a sud). L’Irgc ha anche riferito di aver preso di mira le basi statunitensi di Al-Kharj in Arabia Saudita e Al-Azraq in Giordania. Sono risuonati gli allarmi in Arabia Saudita, mentre la Giordania non ha segnalato attacchi sul proprio territorio.

07:03 Israele: lanciati da Hezbollah 150 razzi e droni nella notte, un attacco coordinato contro lo Stato ebraico. I missili iraniani sono stati intercettati dalle difese aeree, ma sono stati segnalati diversi impatti, che hanno causato incendi, e due persone sono rimaste leggermente ferite.

00:48 Gli Usa sbloccheranno 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. L’operazione americana partirà la prossima settimana.

00:18 Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani su X: ferma condanna per l’attacco alla base italiana ad Erbil. ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker.

00:06 Il ministro della Difesa Guido Crosetto: un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene.

00:00 Almeno otto persone sono morte in un attacco israeliano nella valle della Bekaa, nel sud del Libano. Lo ha riferito il Ministero della Sanità libanese.