AGI – Chi fa politica dovrebbe leggere con attenzione un libro intitolato “Massa e potere”, capolavoro di Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura. È un libro perfetto per sapere, per capire il sottosopra dell’America. Trump si è illuso di poter dominare la massa, ma se tu la inciti a combattere, questa bolla informe e in movimento ti prende alla lettera. E va a combattere, con l’irrazionalità che scorre nelle vene.E come insegna Canetti, la massa così caricata diventa una muta di lupi che va a caccia.

Scrive Canetti, sulla muta: "Un gruppo di uomini eccitati,

La guerra incivile americana

