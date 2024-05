la-guida-suprema-dell’iran,-ali-khamenei:-“dio-ci-restituisca-il-presidente-raisi”

ROMA – Ci vorrà tempo per localizzare l’elicottero a bordo del quale viaggiava il presidente Ebrahim Raisi, costretto a un tentativo di atterraggio di emergenza nel nord-ovest dell’Iran: lo ha detto il ministro dell’Interno Ahmad Vahidi. Secondo il dirigente, “varie squadre di soccorritori” sono tuttora in cerca del velivolo. A pesare, ha sottolineato Vahidi in dichiarazioni rilasciate alla televisione di Stato, sono “le cattive condizioni meteorologiche e la nebbia nell’area”.

KHAMENEI, PREGHIERE PER RAISI E RASSICURAZIONI SU GOVERNO

“Il popolo dell’Iran non si deve preoccupare, non ci saranno interruzioni nel governo del Paese”: lo ha dichiarato la Guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, con un messaggio diffuso in serata. Oggi l’elicottero a bordo del quale nel nord del Paese viaggiavano il presidente Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è stato coinvolto in un incidente. Secondo i media di Teheran, il velivolo è stato costretto a un tentativo di atterraggio di emergenza. L’elicottero non è stato ancora ritrovato e, come hanno confermato esponenti del governo, le ricerche sono ostacolate da condizioni meteorologiche avverse e in particolare dalla nebbia. Nella sua dichiarazione, Khamenei ha invitato la popolazione a “pregare” e ha aggiunto: “Speriamo che Dio restituisca alle braccia della nazione l’onorevole presidente e coloro che erano con lui”.

TAJANI: “SEGUIAMO SVILUPPI, AGGIORNATO IL PREMIER MELONI“

“Sto seguendo dal pomeriggio, insieme al Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni che ho tenuto aggiornato, gli sviluppi dell’incidente dell’elicottero con a bordo il Presidente #Raisi e il Ministro degli Esteri iraniano. Monitoriamo la situazione insieme ad Unità di crisi e all’Ambasciata a Teheran”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

