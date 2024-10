ROMA – “Una vittoria divina imminente” è al centro di una citazione del Corano fatta in serata della Guida suprema della rivoluzione islamica dell’Iran, Ali Khamenei.

In alcuni messaggi diffusi anche sul social network X, il capo spirituale e politico ha sostenuto che “le persone rette possono dovere compiere sacrifici” ma che “alla fine non saranno sconfitte”.

I post sono stati pubblicati in coincidenza con il lancio di missili da parte iraniana verso il territorio di Israele. In uno dei messaggi, Khamenei sostiene che “gli attacchi del fronte della resistenza contro il corpo logoro e decadente del regime sionista saranno ancora più devastanti”.

LEGGI ANCHE VIDEO | Missili iraniani intercettati nel cielo di Gerusalemme con l’aiuto USA, Israele conferma: chiuso aeroporto di Tel Aviv



L’articolo La Guida suprema dell’Iran: “Una vittoria divina imminente” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it