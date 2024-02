La Hong Kong Philharmonic a Roma per la tournée dei suoi 50 anni

Il 5 marzo all’Auditorium Parco della Musica con Alexandre Kantorow

Roma, 25 feb. (askanews) – In occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione della Hong Kong Philharmonic Orchestra giunge anche in Italia il 5 marzo a Roma, all’Accademia di Santa Cecilia, la tournée europea della celebre orchestra, mancante dall’Europa e dal nostro paese da anni a causa della pandemia: sul podio il direttore musicale Jaap van Zweden e sul palco il giovane premio Ciaikovsky, primo nella storia di Francia, Alexandre Kantorow al piano solo.

In programma con Rachmaninov e Mahler anche la nuova commissione “Asterismal Dance” di Daniel Lo, compositore contemporaneo di Hong Kong e simbolo della giovane compagine di artisti cinesi cresciuti nel milieu culturale della metropoli asiatica.

Il tour europeo toccherà otto città tra Germania, Francia, Benelux e Italia. Acclamato come il “giovane zar del pianoforte” (Classica), Kantorow eseguirà a Roma la Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov. La parte sinfonica aprirà ogni appuntamento, incluso quello romano, con la nuova commissione al giovane compositore di Hong Kong Daniel Lo “Asterismal Dance”, già noto e ben eseguito in Europa ma al suo debutto in Italia. Si tratta di uno scherzo ricco di un senso ritmico impetuoso ed energico che trae ispirazione dalla naturale consuetudine dell’uomo, fin dall’antichità, di osservare la notte stellata, disegnando in cielo collezioni di costellazioni attraverso l’immaginazione e la libera associazione di fantasia. Grande chiusura di concerto a Roma con l’oceanica sinfonia N.1 “Titano” di Mahler.

La HK Phil è riconosciuta come una delle più importanti orchestre classiche dell’Asia. Jaap van Zweden, uno dei direttori d’orchestra più richiesti del momento, è il direttore musicale dell’orchestra dalla Stagione 2012/13, carica che ricoprirà fino alla fine della Stagione 2023/24. Van Zweden è anche direttore musicale della New York Philharmonic (NY Phil) e diventerà direttore musicale della Filarmonica di Seoul nel 2024. Sotto la sua guida la HK Phil ha completato con successo in quattro anni la Tetralogia dell’Anello di Wagner, eseguendo e registrando un’opera del ciclo ogni anno dal 2015 al 2018.

La Hong Kong Philharmonic ha inoltre effettuato numerose tournée in tutta la Cina continentale. Nel 2017 l’orchestra ha intrapreso una grande tournée a Seoul, Osaka, Singapore, Melbourne e Sydney per celebrare il ventesimo anniversario dell’istituzione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. Nella Stagione 2023/24, l’orchestra intraprenderà tournée in più di 18 città. Dopo il ritorno dall’Europa, quest’anno sono previste collaborazioni con star internazionali come Yo-Yo Ma e Lang Lang.