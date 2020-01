La Juve accelera per Tonali: pronta una maxi offerta per Cellino, le ultime

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Sandro Tonali è l’oggetto del desiderio di diversi club italiani ed europei in ottica mercato. Il gioiello del Brescia è corteggiato da tante società, una su tutte la Juventus, che da tempo ha messo nel mirino il giocatore e sondato il terreno attraverso il lavoro del ds Fabio Paratici. I bianconeri non sono però soli perché fra le italiane ci sono… continua a leggere sul sito di riferimento