Nella prima giornata dell’election day molti hanno preferito forse votare per il turno inaugurale del pallone che ha fatto vedere cose belle (poche) e cose mediocri (molte). Partenza lenta: gol non abbondanti, ma con tre partite in meno. Il boom del Genoa (quattro gol al Crotone) e le vittorie del Napoli e della Fiorentina -oltre alla vittoria (quasi scontata) della Juve- sono state le note salienti della giornata d’avvio. Mentre l’incerto calciomercato ha offerto un nome sicuro per l’Inter (Vidal, un cavallo di ritorno), le condizioni di forma delle squadre, caldo ed errori non hanno favorito del tutto il gioco.

L’articolo LA JUVE DI PIRLO RIPARTE DAl 3-0 ALLA SAMP proviene da Notiziedi.

