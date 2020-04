La Juve non molla Icardi ed è pronta a uno scambio con l’Inter, in caso di mancato accordo col PSG

​Il PSG ha in mano un contratto che prevede il diritto e non l’obbligo di riscatto di ​Mauro Icardi a una cifra già prestabilita la scorsa estate. I parigini possono acquistare il cartellino del centravanti argentino versando 70 milioni di euro nelle casse dell’Inter. I nerazzurri hanno anche inserito una clausola che prevede un surplus di 15 milioni di euro in caso di cessione immediata del giocatore a un club italiano, dunque se il PSG dovesse riscattare Icardi per poi rivenderlo, ad… continua a leggere sul sito di riferimento