La Juve pensa ancora a Icardi ma Maurito si allontana da Torino: le ultime

​​Mauro Icardi torna in Italia? Il centravanti argentino è in prestito al PSG ma è ancora di proprietà dell’Inter. I nerazzurri in estate hanno fatto altre scelte e sperano nel riscatto del club parigino, già fissato a quota 70 milioni di euro, una cifra importante ma non al di fuori della portata del club di Al-Khelaifi. Secondo il Corriere della Sera, per Icardi non è previsto un ritorno in Italia, almeno nell’immediato. La punta argentina difficilmente tornerà a vestire il nerazzurro… continua a leggere sul sito di riferimento