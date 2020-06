La Juve sbaglia un rigore con Ronaldo, il Milan in 10 regge e cresce ma è 0-0 allo Stadium: bianconeri in finale

Il pallone è tornato a rotolare anche in Italia. La prima gara post Covid è in archivio. Juventus e Milan si sono affrontate per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sarri, privo di Ramsey, Demiral, Chiellini e Higuain ha scelto di ripartire dal 4-3-3 con Pjanic a dirigere le operazioni e Bentancur mezz’ala destra. In avanti il tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo. Pioli, senza Theo Hernandez, Castillejo, Ibrahimovic e Musacchio ha scelto di affidarsi al 4-2-3-1 con Rebic unica punta,… continua a leggere sul sito di riferimento