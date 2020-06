La Juve si prepara per…Arthur. Bianconeri “alla Sarri”: Genoa annichilito

Genoa e Juventus in campo per il secondo degli anticipi della 29esima giornata di Serie A. Nicola cambia e fa partire dal 1′ minuto Masiello. Esperienza e qualità in mezzo al campo con Schone e in attacco dentro le torri con Pinamonti e Favilli titolari. Sarri dà continuità, per larga parte, alla formazione che ha battuto il Lecce 4 giorni fa, puntando su Danilo terzino sinistro, di rientro dalla squalifica, al posto di Matuidi, Rabiot ancora titolare in mezzo al campo e Bernardeschi ancora… continua a leggere sul sito di riferimento