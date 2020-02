La Juve si rifà il centrocampo: obiettivo Jorginho. Arriva un assist importante

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Jorginho alla ​Juventus? Non si placano le voci sull’arrivo del centrocampista del Chelsea in bianconero. Il giocatore potrebbe lasciare i Blues a due anni dal suo approdo in Inghilterra, l’agente ha strizzato l’occhio in maniera importante alla Juventus. “Sta facendo molto bene, sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono… continua a leggere sul sito di riferimento