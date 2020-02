Notte di Champions League al Groupama Stadium: è stata la notte di Olympique Lione-​Juventus. Rudi Garcia, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha scelto il 3-4-1-2 per affrontare la Juve. Senza le due stelle Depay e Reiné-Adelaide, il tecnico si è affidato a Dembelé e Toko Ekambi, con Aouar, obiettivo di mercato della Vecchia Signora, nel mezzo, alle loro spalle, pronto ad attaccare su tutto il fronte d’attacco. Sarri ha optato per il 4-3-3: panchina per Chiellini, al suo posto De Ligt, in…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Juve si sveglia troppo tardi: il Lione di Garcia vince 1-0, Sarri cade ancora proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento