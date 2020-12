“Poi può anche darsi che il Barca sia in disarmo (anzi, senz’altro lo è) ma vogliamo dire che se la Juve avesse giocato l’anno scorso una partita così i sarriani ci avrebbero fatto una ?” Lo scrive su Twitter il giornalista di Telelombardia Fabio Ravezzani, da sempre molto critico nei confronti dell’ex tecnico di Napoli e Juventus. Insomma, a giudicare dalle parole del collega – che riflettono le sensazioni di una certa porzione della stampa sportiva – basta un sussulto per far cambiare il vento. La Juve espugna il Camp Nou contro un Barcellona in totale disarmo ed ecco che ritorna Pirlolandia.

“Rotta su Pirlolandia”

The post La Juve strapazza il Barça e ritorna su Pirlolandia, Ravezzani esulta in napoletano: “I sarriani ci avrebbero fatto una ‘capa tanta’…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento