La Juve tenta il colpo in attacco dal Tottenham: il piano di Paratici

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! La ​Juve continua ad avere un occhio di riguardo per i calciatori del calcio inglese. Il club bianconero ha messo nel mirino Harry Kane, attaccante del Tottenham attualmente fuori per infortunio, ma pensa anche a un altro attaccante degli Spurs. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, il club bianconero segue Troy Parrott, centravanti classe 2002, che ha realizzato 6… continua a leggere sul sito di riferimento