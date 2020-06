La Juventus passa a Bologna, in gol Ronaldo e Dybala

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Juventus riprende a correre e riscatta, per quanto possibile, la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Il successo esterno per 2-0 contro il Bologna nella 27^ giornata di Serie A non è mai in discussione per gli uomini di Maurizio Sarri, che chiudono i conti nel primo tempo con il rigore di Cristiano Ronaldo e la perla di Dybala. Un Dall’Ara privo di ogni tipo di incitamento, esclusi quelli mai contenuti di Sinisa Mihajlovic, non agevola il tentativo d’impresa della squadra rossoblù che rimane comunque con un margine rassicurante sulla terzultima in classifica (Lecce a -9).

