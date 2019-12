La Juventus saluta Mandzukic, il comunicato: “Anni da protagonista, grazie Mario”

​L’addio di ​Mario Mandzukic alla ​Juventus era da giorni un dato di fatto, il croato è passato all’Al Duhail interrompendo così l’esperienza italiana e la vita in bianconero. La Juve ha diramato il comunicato in merito all’addio dell’esperto attaccante, approfittando al contempo per ringraziarlo e per rendergli merito per quanto fatto in queste stagioni. Ecco il lungo comunicato ufficiale bianconero: Grazie di tutto, @MarioMandzukic9! In bocca al lupo per la tua nuova avventura! ➡… continua a leggere sul sito di riferimento