La Juventus si prepara per Napoli. Domani seduta mattutina

La Juventus si prepara per la sfida del San Paolo. Certamente non si tratta della solita partita d’alta classifica: il momento di crisi del Napoli ha smesso di essere passeggero e ha fatto cadere la squadra azzurra negli abissi della classifica, ma ci sarà ugualmente la voglia di battere l’avversario di sempre. Per questo i bianconeri non sottovalutano la partita, anzi. Di seguito il report dell’allenamento.

Juventus a lavoro in vista di Napoli. Domani allenamento mattutino

La quinta partita di questo intenso mini-ciclo della Juventus, iniziato due domeniche or sono proprio contro la Roma, in campionato all’Olimpico, si avvicina. All’indomani della seconda vittoria consecutiva con i giallorossi ieri. Stavolta in Coppa Italia (vittoria che significa semifinale raggiunta nella competizione). La Juve è tornata così al lavoro per focalizzarsi sull’insidiosa trasferta di Napoli, in programma per domenica sera alle 20.45. Essendo un giorno post gara, come sempre, menu differenziato per i bianconeri: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, partita e lavoro fisico per il resto del gruppo. Domani si torna in campo al mattino

