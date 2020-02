La Juventus stende la Fiorentina 3-0, doppio Ronaldo su rigore

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus supera la Fiorentina per 3-0 nell’incontro giocato oggi alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino, gara della 21esima giornata di Serie A. Un successo che ha permesso ai bianconeri di portarsi momentaneamente a +6 sull’Inter e +8 sulla Lazio. Di Cristiano Ronaldo il gol del vantaggio per la Vecchia Signora: al 40′ del primo tempo l’asso portoghese ha messo in rete su calcio di rigore trasformato per fallo di mano di Pezzella sulla conclusione dalla distanza di Pjanic. Il raddoppio è arrivato ancora dagli undici metri a dieci minuti dal termine: stavolta è stato Ceccherini a far fallo da rigore su Bentancur,

