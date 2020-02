All’Olimpico di Roma, la Lazio ha battuto, in rimonta, per 2-1, l’Inter. Dopo lo 0-1, firmato da Young nel primo tempo, nella ripresa Immobile (dal dischetto) e Milinkovic-Savic hanno regalato i tre i punti ai capitolini.

La Lazio vola al 2° posto della serie A, in solitaria, a quota 56. La Juventus resta a una sola lunghezza (57); mentre i nerazzurri scivolano al 3° posto, a meno 3 dalla vetta. Il primo tempo è intenso, entrambe le squadre giocano a visto aperto. Al 9′ Milinkovic-Savic centra in pieno l’incrocio dei pali, sfiorando il vantaggio. L’Inter, dopo la conclusione di Lukaku deviata in corner da Strakosha,

L’articolo La Lazio batte l’Inter 2-1 in rimonta con Immobile e Milinkovic proviene da Notiziedi.

