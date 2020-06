La Lazio spreca, l’Atalanta rimonta e vince 3-2

L’Atalanta ribalta la partita e porta a casa la vittoria per 3-2 contro la Lazio nella sfida di Bergamo valida per la 27^ giornata di Serie A. I biancocelesti trovano il doppio vantaggio nei primi undici minuti con l’autogol di de Roon e la rete di Milinkovic-Savic. Poi nel primo tempo accorcia Gosens, mentre nella ripresa Malinovskyi e Palomino regalano i tre punti alla squadra orobica che, approfittando del pareggio dell’Inter, si porta a meno 4 dal terzo posto. Occasione persa invece per la Lazio, che vede la Juventus volare a +4. I bergamaschi, dopo la vittoria nel recupero con il Sassuolo,

