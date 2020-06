La Lazio spreca, l’Atalanta rimonta e vince 3-2

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta ribalta la partita e porta a casa la vittoria per 3-2 contro la Lazio nella sfida di Bergamo. Gosens, Malinovskyi e Palomino regalano i tre punti alla squadra orobica che, approfittando del pareggio dell’Inter, si porta a -4 dal terzo posto. Occasione persa invece per la Lazio, che vede la Juventus volare a +4. La gara d’andata all’Olimpico, finita 3-3 con la rimonta degli uomini di Inzaghi, aveva rappresentato una rampa di lancio per le ambizioni scudetto della Lazio. Il copione stasera è esattamente invertito. La sfida si infiamma presto. Grande palla gol subito per Zapata,

