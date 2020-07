La Lega boccia l’ipotesi di Berlusconi per una maggioranza diversa

La Lega non condivide le aperture di Silvio Berlusconi all’ipotesi di una nuova maggioranza in Parlamento, con Forza Italia dentro. “La via maestra sono le elezioni. Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia”, dicono fonti della Lega all’AGI commentando le parole di Silvio Berlusconi sulla disponibilità di Forza Italia alla ricerca di una nuova maggioranza in Parlamento.

Inoltre, secondo le stesse fonti della Lega, “sul Mes la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale italiano”.

In un’intervista a Repubblica, Silvio Berlusconi ha detto che Forza Italia potrebbe entrare al governo “con una nuova maggioranza”.

