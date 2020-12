La Lega comunica: “Juve-Napoli rinviata a data da destinarsi”

“Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, si comunica che la gara Juve-Napoli, valevole per la terza giornata d’andata della Serie A, in programma domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi”. Così recita il documento sul sito della Lega calcio a firma del presidente Paolo Dal Pino.

Un comunicato che fa capire che non è stata ancora scelta la data in cui il match si disputerà. Si parla del 13 gennaio, o del 20 gennaio rinviando la Supercoppa, ma entrambe sembrano ipotesi difficili, o addirittura di giocare a maggio quando le due squadre potrebbero non essere più impegnate in Europa. Tutte ipotesi sul piatto, ma la decisione, come si evince dal comunicato, ancora non è presa.

