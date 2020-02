MILANO (ITALPRESS) – La tutela della salute pubblica prima di tutto. Juventus-Inter, big match della settima giornata di ritorno in programma domenica sera all’Allianz Stadium, si giochera’ a porte chiuse, in osservanza al decreto emanato martedi’ scorso in merito alle misure adottate dal governo nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Dopo le parole del prefetto di Torino, Claudio Palomba (“se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il Dpcm del Governo, Juve-Inter sara’ giocata a porte chiuse”), ecco l’ufficialita’ da parte della Lega di serie A. Ma la sfida fra bianconeri e nerazzurri non sara’ l’unica a giocarsi senza pubblico: stesso destino per Udinese-Fiorentina (sabato alle 18) e le altre tre gare in programma domenica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Lega di serie A conferma: “Juventus-Inter a porte chiuse” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento