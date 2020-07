AGI – La Lega come il Pci di Berlinguer. Il paragone evocato dal segretario del Carroccio scatena l’indignazione di molti esponenti del Partito democratico. La miccia l’accende Matteo Salvini quando risponde a chi gli chiede della prossima apertura della sede romana della Lega in via delle Botteghe Oscure, proprio davanti al palazzone che per decenni ha ospitato la sede del Partito comunista. “I valori di una certa sinistra, quella di Berlinguer, degli operai e degli insegnanti ora sono stati raccolti dalla Lega”, afferma.

“Se il Pd chiude Botteghe Oscure e la Lega riapre sono contento, è un bel segnale”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “La Lega è l’erede dei valori di Berlinguer”. Ira del Pd su Salvini proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento