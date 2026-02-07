sabato, 7 Febbraio , 26

Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

(Adnkronos) - Giovanni Franzoni medaglia d'argento e Dominik...

Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il 76enne Giuseppe Calabrò

(Adnkronos) - Gli agenti della squadra mobile di...

Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social non si ferma

(Adnkronos) - Dopo l'esibizione di Ghali durante la...

Milano Cortina, la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 milioni di spettatori e 46% share

(Adnkronos) - Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 segnano...
la-lega-lancia-la-proposta-di-legge-‘anti-traditori’:-chi-cambia-partito-decade-da-parlamentare
La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare

La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare

PoliticaLa Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300.

Nella riformulazione proposta dalla Lega, l’articolo 67 cambierebbe così: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare”. Lo fa sapere la Lega.

L’USCITA DI VANNACCI: “IO NON SONO UN TRADITORE”

La proposta di legge arriva dopo l’uscita dal partito del generale Roberto Vannacci che, nei giorni scorsi, ha dichiarato: “Io non ho usato la Lega come un taxi, è il taxi che ha cambiato strada. Io non devo essere grato alla Lega” per l’elezione a Bruxelles, “semmai è la Lega che deve essermi grata perché con i miei 500 mila voti oltre a me ha avuto due seggi in più”. “Io non sono un traditore, semmai è Salvini che ha tradito valori e ideali” del partito, ha aggiunto.

E ancora: “No, non mi dimetto da europarlamentare. I voti sono miei. E chissà perché questa zelante richiesta nei miei confronti non è stata fatta nei confronti dei parlamentari Minardo, Bellomo, Pierro e Bergamini che, solo negli ultimi 12 mesi, hanno lasciato la Lega approdando in altri partiti? L’ho detto da subito, è una questione di valori, principi, ideali e, soprattutto, di coerenza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.