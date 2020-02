La legge anti-linciaggio approvata negli Usa ricordando un brano di Bob Dylan

Alla fine, Emmett Till non è morto invano. Sessantacinque anni dopo la sua barbara uccisione nella cittadina di Money, in Mississippi, il Congresso americano ha approvato una legge federale che definisce il linciaggio un “crimine d’odio”.

Una norma che porta il nome di Emmett, così come lo porta una delle più dolenti canzoni di Bob Dylan, “The Death of Emmett Till”, composta nel 1962 come furente atto di protesta per il brutale assassinio di questo ragazzo afroamericano di appena 14 anni: “Il motivo per cui l’ammazzarono lì, e sono sicuro che non è menzogna, è che era solo per il divertimento di ucciderlo,

