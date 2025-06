La legge fiscale di Trump? Per Elon Musk è “un abominio disgustoso”

ROMA – “Il Congresso sta portando l’America alla bancarotta”. Elon Musk su X commenta il pacchetto fiscale del presidente Donald Trump scrivendo: “Vergogna a chi l’ha votato: sapete di aver sbagliato. Lo sapete”.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025