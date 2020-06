La legge sulla sicurezza a Hong Kong è a un passo dal via libera

AGI – La legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong è a un passo dal ‘via libera’ in Cina: si è riunito infatti a Pechino il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il vertice dell’organo legislativo del Parlamento cinese, e ha esaminato il testo, per la seconda volta in un mese. La Xinhua, che ha dato la notizia, non ha aggiunto dettagli sull’esito dell’esame, ma l’approvazione è scontata e il voto a questo punto non dovrebbe tardare che qualche giorno. La bozza della controversa legge è stata fortemente criticata a livello internazionale e dall’opposizione a Hong Kong.

La riunione del vertice del Parlamento cinese giunge in un momento di forti tensioni con gli Stati Unti per la questione di Hong Kong.

