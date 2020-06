La legge in Italia sulle unioni civili (nota come Cirinnà, dal nome della senatrice Pd – Monica Cirinnà – prima firmataria del nuovo ddl) festeggia oggi i suoi 4 anni. Il testo, denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, dopo l’approvazione definitiva del Parlamento l’11 maggio del 2016 e la promulgazione del Capo dello Stato il 20 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 21 maggio, attribuisce uno status giuridico, per molti aspetti analogo a quello riconosciuto al matrimonio, alle coppie maggiorenni omosessuali e disciplina anche la convivenza di fatto tra persone, sia etero che dello stesso sesso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La legge sulle unioni civili compie 4 anni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento