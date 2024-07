la-leggenda-allyson-felix:-kamala-harris-presidente-sarebbe-“monumentale”

L’atleta Usa più medagliata della storia parla da Parigi

Parigi, 26 lug. (askanews) – Allyson Felix è a Parigi per le Olimpiadi, ma gli occhi sono rivolti a Washington. Per lei, la campionessa con più medaglie della storia dell’atletica, la campagna elettorale per la Casa Bianca ha preso un nuovo sapore da quando Kamala Harris domenica sera è diventata la candidata democratica in pectore.Trentotto anni, 31 medaglie di cui 11 olimpiche, sette d’oro, e 20 ai Mondiali, 14 d’oro. Le sue specialità, i 200 metri e i 4×400 con la staffetta degli Stati Uniti: oro olimpico nelle ultime 4 edizioni dei Giochi. Fra le altre cose di cui Allyson Felix vuole occuparsi ora che non corre più, c’è il sostegno alle atlete madri, per il ritorno alla competizione e per creare un nido che accolga i piccoli durante gli allenamenti e le gare.E se Kamala Harris vincesse?”Sarebbe monumentale. Come madre di una bambina nera, è una cosa che voglio vedere. Voglio che la veda lei, perché sappia che non ci sono limiti a quello che può fare. E penso anche al mio impegno per la salute delle madri: ho lavorato a fianco di Kamala anni fa, molto prima di tutto questo. Sì, sarebbe una cosa speciale”.”Come vorrei essere ricordata? Naturalmente come una atleta competitiva, sono fiera di quello che ho fatto. E poi, per me combattere per i diritti delle donne in questo settore è molto molto importante”.Il campo democratico punta sulle testimonianze di atleti, attori e in generale testimonial ben conosciuti, per portare alle urne le donne e gli afroamericani, due elettorati che furono cruciali quattro anni fa nella vittoria di Joe Biden contro Donald Trump.