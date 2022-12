La leggerezza a tavola secondo 5 diversi profili di italiani

Studio Astraricerche-Birra Moretti sul nostro approccio alla convivialità

Milano, 15 dic. (askanews) – Il tempo condiviso con le persone che ci fanno stare bene è per la metà degli italiani fonte di leggerezza, soprattutto ora che si avvicinano le festività natalizie, e le occasioni per stare con amici o in famiglia aumentano. E spesso ad accompagnare questi momenti è una birra, che per quattro su 10 è la bevanda della leggerezza. Partendo da qui, quindi, AstraRicerche con Birra Moretti ha tratteggiato l’idea di una serata in leggerezza per cinque profili ideali di italiani: dal conviviale allo spontaneo, dal sincero, al brioso passando per il raffinato.

L’approccio alla leggerezza del tipo “conviviale” è quello di chi ama godersi la vita ogni volta che è possibile, anche per un solo momento. È l’aperitivo dopo lavoro l’occasione per eccellenza nel quale i conviviali si sentono più leggeri e bene con loro stessi. Per gli “spontanei”, vivere con leggerezza vuol dire in primo luogo non prendere troppo sul serio se stessi e gli altri. Rappresentano quella fetta di italiani che stanno bene quando sono all’aria aperta: per questo vedono la leggerezza come un momento conviviale con gli amici mangiando street food. I sinceri si sentono felici e leggeri quando sono in compagnia delle persone che li fanno sentire bene. L’occasione di convivialità che più di tutte li rappresenta è il casual food a casa con cibi take away da condividere con gli amici. Per i briosi, invece, la leggerezza è allontanare le cose che rendono la vita “pesante”. L’occasione di convivialità che più di tutte li rappresenta è la cena nel locale preferito. I ricercati, infine, si sentono leggeri soprattutto quando sono soli: leggono o sognano ad occhi aperti, praticano il loro sport preferito o quando possono esprimere liberamente le loro emozioni. La leggerezza è per questo profilo un panino ‘gourmet’ condiviso con gli amici sul divano di casa guardando la tv e sorseggiando una birra.

Per ognuno di questi profili, la food blogger Marta Tovaglieri ha ideato cinque panini abbinati a una delle birre della famiglia Birra Moretti.

