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La lezione di Georgina Rodriguez criticata per il suo fisico: “Mi dicono grassa, ma chi decide qual è il corpo giusto?”
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La lezione di Georgina Rodriguez criticata per il suo fisico: “Mi dicono grassa, ma chi decide qual è il corpo giusto?”

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By Redazione-web

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Foto dal profilo Instagram di Georgina Rodriguez

ROMA – Georgina Rodriguez è finita sotto la lente di ingrandimento social ancora una volta. Sono bastati alcuni scatti della modella e futura moglie di Cristiano Ronaldo in barca a scatenare la discussione sul suo fisico. La 32enne ha, così, deciso di rispondere lasciando una lunga riflessione su Instagram in cui rivendica un fatto normale, comune a chiunque: “Il mio corpo cambierà, proprio come accade a quello di ogni donna. E spero che continui a farlo per molti anni, perché significherà che sono ancora viva”.

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I COMMENTI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO IN BARCA

Georgina, poi, aggiunge: “Sono madre di sei figli meravigliosi; tre sono femmine che un giorno diventeranno grandi donne. E se c’è una cosa che voglio insegnare loro – insieme a Cris, di cui vado profondamente fiera per i valori che incarna come padre e come uomo – è che il valore di una persona non può mai dipendere dal suo aspetto fisico o dalle opinioni degli estranei. Quella piccola dose di psicologia positiva che cerco di trasmettere loro ogni giorno aiuta anche me a restare con i piedi per terra in questo mondo fatto di tante illusioni”.

“Ultimamente ho letto ogni sorta di commento su alcune mie foto in barca. C’è chi critica il mio corpo e chi invece mi difende…”. È nato tutto così, dopo la pubblicazione di un post fatto in vacanza.

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IL COMMENTO DI CRISTIANO RONALDO

“Ne parlavo con Cris e gli ho detto: ‘Mi preoccupa che la gente ora mi dia della grassa, perché vivo della mia immagine”, aggiunge Rodriguez rivelando di aver condiviso i suoi timori con il compagno. La risposta del calciatore è stata netta: “Tu non vivi della tua immagine. Vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bellissima, con un fisico pazzesco, una madre, una brava persona, una donna di successo che vive la vita con amore. Cos’altro si potrebbe desiderare? È naturale che la gente ti invidi”.

LA LEZIONE DI GEORGINA

Georgina, nella sua riflessione, continua: “A volte abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci ricordi cosa conta davvero. La cosa curiosa è che succede ogni estate. Ogni anno, il mio corpo finisce di nuovo al centro dell’attenzione. E mi chiedo… qual è il parametro di riferimento? Chi decide qual è il corpo ‘giusto’? Pensiamo davvero ancora che la felicità dipenda da una specifica taglia? Mi alleno perché mi rende felice. Perché è una mia passione. Perché quell’ora in palestra è uno dei momenti migliori della mia giornata. Mi regala salute, serenità, disciplina, energia e benessere. Perdere peso non è mai stato un sacrificio; è sempre stato un modo per prendermi cura di me stessa”.”Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che ho scelto. Nel corpo che mi sostiene: quello che mi ha permesso di abbracciare gli altri, di dare la vita, di cadere e di rialzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in ogni sua versione”, sottolinea ancora Georgina.”Per me, il vero successo non ha mai significato rientrare in uno standard di cui nessuno sa chi sia l’autore. Il vero successo è vivere in pace. Circondarmi delle persone che amo. Godermi il tempo con la famiglia e gli amici. Prendersi cura della propria salute. Ridere. Imparare. Vivere”, conclude.

GEORGINA E CR7 SPOSI NEL WEEKEND

Secondo il The Sun, la modella e CR7 convoleranno a nozze a Madeira nel weekend. Un anno fa la proposta testimoniata da uno scatto pubblicato su Instagram: “Sì, lo voglio. In questa vita e in tutte le mie vite”.

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