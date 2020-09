AGI – L’annuncio del presidente del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Serraj, che si dimetterà entro la fine di ottobre, scuote lo scenario libico e apre il campo a incertezze e potenziali nuovi scontri tra i pretendenti al potere così come tra le milizie di Tripoli e Misurata. La svolta, però, potrebbe anche accelerare il negoziato per una riconciliazione con l’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar, mentre fonti informate riferiscono all’AGI che si sta lavorando all’ipotesi di una riunione dei ministri degli Esteri del formato Berlino da tenere il 5 ottobre, in videoconferenza a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Libia cerca pace, verso una nuova conferenza internazionale. Telefonata Conte-Merkel proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento