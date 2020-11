Piemonte diventa zona arancione mentre Liguria gialla. E’ quanto prevede la nuovaordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. “Un’ottima notizia soprattutto per le categorie economiche più penalizzate – afferma il governatore ligure Giovanni Toti – i nostri bar potranno riaprire e anche i nostri ristoranti potranno farlo, per pranzo. La guardia resta altissima ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo e ci concediamo un sorriso”. Per il governatore piemontese Alberto Cirio “il passaggio alla zona arancione non può e non deve essere un liberi tutti, anzi deve essere vissuto con un grande senso di responsabilità perché il nostro obiettivo è di non ritornare indietro.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Liguria diventa zona gialla e il Piemonte arancione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento