La Liguria resta a Toti. Sansa non arriva al 40%

Articolo aggiorato alle 18,58 – La Liguria resta in mano al centrodestra. Il governatore uscente, Giovanni Toti, ottiene circa il 56% dei voti mentre lo spoglio è ancora in corso. Il suo sfidante Ferruccio Sansa resta sotto la percentuale del 40%. In Liguria l’affluenza finale per le elezioni regionali è pari al 53,46%. Lo rende noto il ministero dell’Interno. Nelle precedenti elezioni regionali liguri l’affluenza si fermò al 50,68%

“Grazie Liguria! Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione”. Lo scrive su Facebook proprio Giovanni Toti, festeggiando la vittoria alla elezioni che lo conferma governatore per un altro lustro.

