“Un buco nell’acqua”, il premier “ladro di futuro”. Giorgia Meloni e Matteo Salvini vanno all’attacco di Giuseppe Conte, nei giorni in cui il presidente del Consiglio incassa un primo via libera dell’Ue ai Recovery fund. Spetterà ora alla Commissione europea presentare una proposta entro il prossimo 6 maggio. Una decisione che fa esultare il governo italiano e le forze di maggioranza, ma acuisce lo scontro con Lega e Fratelli d’Italia. Linea dura da cui si smarca, in parte, Forza Italia, con Silvio Berlusconi che ribadisce il suo sì all’utilizzo del Mes per le spese sanitarie, seppur precisando che non si tratta in alcun modo di un appoggio esterno all’esecutivo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La linea dura di Lega e Fratelli d’Italia contro Conte e la Ue proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento