La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: la resa dei conti al GF vip | Video Mediaset

La resa dei conti tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi in merito alla lite avvenuta qualche giorno fa. Tommaso dice che non può evitare di ballare con Dayane perchè Stefania si ingelosisce. Ma d’altro canto anche Stefania dice, che non è gelosia ma un fastidio perchè Tommaso l’ha messa sempre in guardia dai comportamenti di Dayane. Poi ricordando anche che la brasiliana, le ha detto “che fa pena” non si aspettava che lui per la festa fosse pappa e ciccia con lei. Tommaso, si giustifica e dice: “Con Dayane ho un rapporto di leggerezza, di scherzo, non è la mia migliore amica”.

Tommaso Zorzi durante la lite avuta con Stefania Orlando ha rivelato un dettaglio che ha fatto discutere molto tutta la Casa. Viene tirata in ballo anche Cecilia, che fa delle affermazioni poco chiare su Stefania. L’impressione è che la Capriotti sia una grande stratega. Ecco il Video Mediaset.

