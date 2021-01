AGI – Va avanti lo scambio di accuse tra la Palazzo Lombardia da un lato e ministero della Salute e Istituto superiore di sanità dall’altro, sulle responsabilità che hanno portato la regione in zona rossa. E non basta a placarle, la firma dell’ordinanza che fa tornare la Lombardia arancione. Anzi, oggi pomeriggio in una conferenza stampa, il governatore Attilio Fontana ha annunciato che allargherà il ricorso già presentato al Tar del Lazio: “Non rinunciamo al ricorso al Tar, assolutamente”. Dunque, anche se l’udienza di lunedì sulla zona arancione è superata dai fatti, “andiamo avanti e pretendiamo che la verità dei fatti venga acclarata in sede giudiziaria.

L'articolo La Lombardia contro il governo, 'allargato' il ricorso sulla zona rossa proviene da Notiziedi.

