La Lombardia è pronta ad accogliere 100mila profughi ucraini

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – La Lombardia si sta preparando per accogliere “circa 100mila profughi” in arrivo dall’Ucraina. A dirlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo a Radio24. “Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale, stiamo individuano le strutture alberghiere e residenziali che possono essere utilizzate, e abbiamo riattivato i cosiddetti Covid hotel”, spiega il governatore.

La stima sui profughi deriva dal numero di ucraini attualmente residenti in Regione: 55mila. Per dare ospitalità a tutti, la Regione sta dialogando anche con Aler. “Per alcune cose siamo già pronti, come i Covid hotel, ma per il piano complessivo c’è ancora bisogno di qualche giorno”, conclude Fontana.

