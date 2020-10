AGI – Bar e ristoranti chiusi dopo le 24. Lo prescrive l’ordinanza che è alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdi’ 6 novembre 2020 una nuova Ordinanza in materia di contrasto al Coronavirus. L’Ordinanza, si legge in una nota, “è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone. Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Lombardia firma l’ordinanza: bar chiusi dopo le 24 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento