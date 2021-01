AGI – Dopo settimane e mesi di chiusure la Lombardia da lunedì 1 febbraio diventerà zona gialla (e non da domenica 31 gennaio, come si pensava in un primo momento) ma non tutti riescono a tirare un profondo sospiro di sollievo. Tra questi i ristoratori, una delle categorie senza dubbio più colpite. “A Milano hanno già chiuso per Covid circa 350 tra bar e ristoranti”.

Pausa pranzo semi deserta senza turisti, studenti e fiere

Certo potranno riaprire per la pausa pranzo ma come spiega all’AGI, Alfredo Zini, storico ristoratore milanese e più volte portavoce delle istanze dei pubblici esercenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Lombardia va in zona gialla ma per i ristoratori è una ripartenza al 35% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento