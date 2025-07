la-lunga-fila-dei-fan-per-il-concerto-degli-oasis-a-manchester

Il primo live dopo 16 anni nella città natale

Milano, 11 lug. (askanews) – I fan degli Oasis arrivano a Manchester per il primo concerto della band nella loro città natale in 16 anni, con centinaia di persone in coda per ore prima dell’apertura delle portee. “Non posso credere che riusciremo a vederlo”, dice il fan Jonah Shaw. La città del nord dell’Inghilterra si sta preparando per l'”Oasis Day” da quando i fratelli Gallagher hanno annunciato l’anno scorso di aver seppellito l’ascia di guerra e riformato la band. Dopo due date anticipate a Cardiff, la band britpop suonerà cinque serate sold-out in un enorme parco cittadino di Manchester.