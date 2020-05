La lunga inattività e il possibile fitto calendario di Serie A potrebbero causare più infortuni del previsto?

In vista della possibile (e sempre più probabile) ripresa della Serie A dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus è facile aspettarsi che il calendario delle partite sia piuttosto fitto così da poter terminare la stagione il più presto possibile. Ma con tante gare ravvicinate non c’è il rischio che i giocatori possano infortunarsi con maggiore facilità? In linea generale sì ma ogni giocatore ha una struttura fisica ed una propensione agli infortuni diversa. La possibile ripresa… continua a leggere sul sito di riferimento