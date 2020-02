La macchina della verità per Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia a Live non è la D’urso | Video Mediaset

Ieri sera nel quarto appuntamento del 2020 con Live non è la D’urso, tra i vari argomenti trattati, oltre a quello di Morgan e Bugo che ha ricoperto gran parte del programma, c’è stata la macchina della verità a Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia che è intervenuto per smentire una relazione con la sua ex Fiore Argento. Il Video Mediaset con l’esito della macchina della verità.

Pietro non è d’accordo con l’esito della Macchina della Verità a Live non è la D’urso. Il Video con le sue parole

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro, si confronta con gli opinionisti in studio.

