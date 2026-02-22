la-madre-del-piccolo-domenico:-chi-ha-sbagliato-paghi-e-chieda-perdono

domenica, 22 Febbraio , 26

Milano, 22 feb. (askanews) – “Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico. È arrivato il momento della verità. Adesso, veramente, basta”. Lo dice in un’intervista a Repubblica Patrizia, mamma del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli: “Non attribuirò colpe finché non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare”.

Prima di essere operato, racconta la donna, Domenico “era un bambino pieno di vita. Aveva davvero tanta voglia di vivere. Ho tanti ricordi, ma ora c’è un altro modo per ricordarlo”.

L’intenzione è infatti costituire una fondazione “per ricordare lui e aiutare altri bambini. E voglio avvisare tutti di non ascoltare i tentativi di truffa di chi ha messo on line falsi profili nei quali si chiedono donazioni”.

Una vicenda, quella di Domenico, che potrà insegnare “tantissimo”, secondo Patrizia che ribadisce: “Non sto dando la colpa a nessuno. Voglio solo la verità. Quando uscirà fuori, si saprà chi ha sbagliato. A me interessa solo che venga fatta giustizia”.

